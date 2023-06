“Ho dovuto smettere di depilarmi a causa della malattia di Verneuil | meglio i peli che cisti grandi come palline da tennis” | la storia di Imani e il parere della dermatologa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Una ragazza americana di 25 anni vive spaventata dall’idea di essere costretta a non depilarsi più. Per quale ragione? Adi alcunedalle dimensioni di una pallina dache si formano sotto le sue braccia dopo essersi depilata.Futrell, questo il suo nome, è di New Haven, nel Connecticut, e ha raccontato la suasu TikTok. Un racconto ricco di dettagli in cui descrive i suoi tentativi di curare lecon creme e iniezioni di steroidi, ma senza risultato. Fino a quando le è stata diagnosticata una rara patologiapelle, chiamata idrosadenite suppurativa (IS). Un disturbo forse legato a una condizione infiammatoria cronica del follicolo pilifero e delle strutture che sono collegate a esso. La...