Highlights e gol Italia-Olanda 3-2 | Nations League 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 18 giugno 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la finale terzo posto della. Grande primo tempo degli azzurri che sbloccano la partita con un gran gol di Federico Dimarco, sinistro d’esterno e gol che porta in vantaggio l’. La rete del raddoppio arriva da Davide Frattesi, bravo e abile a trovarsi al momento giusto e al posto giusto. L’nella ripresa cambia volto e attacca con continuità: Bergwin riapre il match, ma qualche minuto più tardi ci pensa Federico Chiesa a siglare la rete del 3-1. I padroni di casa non mollano e siglano il gol del 3-2 con Wijnaldum. Nei nove minuti di recupero succede di tutto: Pellegrini si divora il 4-2, ...

Il video con glie idi Brasile - Guinea 4 - 1 , amichevole nazionale 2023. Ad aprire il match è stato Joelinton, bravo ad approfittare di un rimpallo dentro all'area di rigore al 28 . Dopo soli due ...Il video deie deglidi Portogallo - Bosnia, match valevole per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Vantaggio casalingo con ilarrivato, al minuto 44 , da Bernardo Silva. Raddoppio ...Il video deie deglidi Belgio - Austria, match valevole per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Vantaggio esterno con ilarrivato, al minuto 21 , da Michael Gregoritsch. Pareggio ...

Spagna-Italia 2-1, gol e highlights: la decidono Yeremi e Joselu Sky Sport

Come nella precedente edizione della Nations League, l'Italia chiude ancora al terzo posto battendo nella finalina i padroni di casa olandesi. Gli azzurri partono forte e giocano bene: segna subito ...Islanda - Slovacchia 1-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della terza giornata del Gruppo J di Qualificazioni Euro 2024.