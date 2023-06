Harry e Meghan Markle | la rabbia del dirigente del podcast Spotify | «Fo**uti truffatori»

Dobbiamo dire che la notizia non ci sorprende., duchi di Sussex, a seguito di una 'decisione condivisa' hanno risolto il loro contratto da 20 milioni di dollari , firmato nel 2020, con Spotify . Ne consegue che il podcast di...Il Re è apparso solenne, rispettoso, nonostante il subbuglio dei tabloid per l'imminente divorzio di, che non sono stati invitati. Kate William e i figli al Trooping the Colour . Una ...Al Trooping the Colour, la prima celebrazione pubblica di re Carlo III, della famiglia reale britannica c'erano tutti o quasi. L'assenza diMarkle ha fatto discutere anche alla luce delle recenti voci che danno la coppia prossima al divorzio. Ma perché non c'erano Uno dei motivi è che dopo essersi dimessi da membri di casa ...

Harry e Meghan divorzio news: ecco cosa c'è di vero nel gossip Elle

Bill Simmons, il dirigente del podcast di Spotify ha definito il principe Harry e Meghan Markle «fo**uti truffatori» poiché hanno prodotto solo una serie del podcast ...Giordano Teodoldi 18 giugno 2023 Dobbiamo dire che la notizia non ci sorprende. Harry e Meghan, duchi di Sussex, a seguito di una «decisione condivisa» hanno risolto il loro contratto da 20 milioni di ...