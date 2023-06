Hanno accompagnato la nostra infanzia | adesso valgono una fortuna | se hai ancora questi giocattoli sei ricco

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 18 giugno 2023) Ecco i giochi da tavolo e i videogiochi antichi che oggipiù valore per i collezionisti. Potresti averne qualcuno in soffitta. Il mondo dell’antiquariato e del collezionismo offrono sempre grandi sorprese per chi conserva oggetti della propria. Con il passare degli anni, infatti, quello che era un semplice giocattolo potrebbe essere diventato un prodotto raro o in qualsiasi caso molto ambito dagli appassionati collezionisti. Giochi e videogiochi di quando eravamo piccoli oggi possono valere una– grantennistoscana.itIl caso più eclatante è quello delle carte dei Pokémon. Negli anni ’90 e nei primi 2000 queste carte venivano vendute in piccoli pacchetti da una decina di carte a prezzi che si aggiravano tra i 4 e i 10 euro. Oggi, con una di quelle carte è possibile ricavare migliaia di euro. E le carte dei Pokémon ...