(Di domenica 18 giugno 2023) Sono due gli azzurri al via nel "Terra Wortmann Open" (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di, in Germania. Lorenzo, numero 41 ATP, debutterà ...

Sono due gli azzurri al via nel "Terra Wortmann Open" (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di, in Germania. Lorenzo, numero 41 ATP, debutterà contro l'australiano Nick Kyrgios, numero 25 ATP, rientrato la scorsa settimana a Stoccarda (e subito eliminato) dopo otto mesi di stop ......rovescio' sulle colonne della Gazzetta dello Sport per annunciare i delicati appuntamenti di... I pensieri su Berrettini, Sinner, Musetti eSu Matteo Berrettini : " Il recupero dall'..., in esclusiva su SuperTennis, c'è grande attesa per Jannik Sinner. L'altoatesino è in tabellone insieme a Lorenzo. Tanti i top player al via dell'ATP 500: Daniil Medvedev, finalista l'...

Halle: Sonego sfida Kyrgios, per Sinner c'è Gasquet SuperTennis

Sono due gli azzurri al via nel “Terra Wortmann Open” (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di Halle, ...È il parere espresso da Paolo Bertolucci nella sua rubrica 'Volée di rovescio' sulle colonne della Gazzetta dello Sport per annunciare i delicati appuntamenti di Halle e del ... Musetti e Sonego Su ...