Halle | Queen' s | Berlino e Birmingham | che settimana su SuperTennis!

Al via la seconda settimana di grande tennis su erba. Da119 al 25 giugno i top player si preparano all'appuntamento di Wimbledon con tornei del's e, mentre nel femminile le protagoniste del circuito WTA saranno in azione a Birmingham e Berlino. A, in esclusiva su SuperTennis, c'è grande attesa per Jannik Sinner. L'...Reduce dai quarti a Stoccarda, dove si è arreso solo a Tiafoe, debutterà al's contro Jan ... non si può dire che il torneo abbia lo stesso appeal di quello di. Spiccano comunque primi turni ......qualificazioni domenica 18 (dalle ore 11) prende ufficialmente il via sui campi in terra del'... ha ricevuto una wild card per le qualificazioni dell'ATP 500 di, dove ha fra l'altro ...

Tennis in TV – ATP Queen’s, ATP ‘Halle e tornei WTA in diretta TV e streaming tiebreaktennis.it

Al via la seconda settimana di grande tennis su erba. Da119 al 25 giugno i top player si preparano all'appuntamento di Wimbledon con tornei del Queen's e Halle, mentre nel femminile le protagoniste ...Comincerà domani l'ATP 500 di Halle che vedrà impegnati anche Sinner e Sonego. In gara anche Medvedev, Tsitsipas e Rublev ...