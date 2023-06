Guerra in Ucraina | Kherson ancora sott' acqua dopo l’attacco alla diga di Kakhovka Il NYT | Sono stati i russi

(Di domenica 18 giugno 2023) LaKrakovska è stata distrutta dai. Lo afferma il New York Times parlando di «un lavoro fatto dall’interno». «Le prove suggeriscono che l’abbia fatta saltare in aria laa», sostiene il quotidiano americano, che ha interpellato ingegneri ed esperti di esplosivi, sostenendo di aver trovato prove secondo le quali a distruggere la struttura è stata una carica esplosiva posizionata...

Ma già sabato sera erano piovute polemiche per gli interventi di Grillo e del leader del Movimento Giuseppe Conte , che parlando dellainha detto di non voler fare sconti sul ...Quindi le sue parole per "la martoriatache soffre tanto" e "per i giovani studenti vittime del brutale attacco contro una scuola dell'Uganda. Questa lotta, questadappertutto. ...Scenario macabro: cosa spunta indopo l'esplosione della diga

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Nyt: "Mosca ha distrutto la diga di Kakhovka, ci sono le prove" la Repubblica

Dieci minuti di partecipazione al corteo M5s e un abbraccio con Giuseppe Conte. La presenza a sorpresa della segretaria del Pd Elly Schlein alla manifestazione del movimento “Basta vite precarie” acce ...Il crollo della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka è stato probabilmente causato dalla detonazione di una carica esplosiva in una ...