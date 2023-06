Guendalina Tavassi trasforma il fidanzato in un «Narcos». Poi la pubblicità sul telefono di lui è tutta da ridere

trasforma il suo fidanzato Federico Perna in un 'Narcos, trafficanti di Gentalyn beta'. I due, durante una gita fuori porta, tra risate e giochi, intrattengono i fan che apprezzano ...Fratello died ex compagno di Diana Del Bufalo , Edoardo ha partecipato a diversi reality show, come il Grande Fratello Vip e l'Isola dei Famosi . Il mondo dello spettacolo lo ha ...se ne va al sushi mentre il fidanzato è in ospedale. La showgirl e opinionista ne combina una più del diavolo e ad andarci di mezzo è sempre Federico Perna , il suo compagno. Questa ...

Guendalina Tavassi trasforma il fidanzato in un «Narcos». Poi la pubblicità sul telefono di lui è tutta da rid leggo.it

Guendalina Tavassi trasforma il suo fidanzato Federico Perna in un «Narcos, trafficanti di Gentalyn beta». I due, durante una gita fuori porta, tra risate e ...Dopo la fine del GF Vip due ex concorrenti stanno tentando l'ascesa sul web: Daniele Dal Moro ed Edoardo Tavassi guardano a nuove strade ...