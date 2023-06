Griglia di partenza F1 | GP Canada 2023 | Verstappen in pole | Leclerc davanti a Sainz dopo la penalità

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Abbiamo ladidel GP del, round del Mondialedi F1. Sulla pista di Montreal, il time-attack è andato a definire lo schieramento della gara di domani e il time-attack è stato ricco di emozioni, tenuto conto delle condizioni meteorologiche. La pioggia l’ha fatta da padrona e per i piloti non è stato affatto semplice trovare il massimo della prestazione. Un tracciato non semplice quello sull’Isola di Notre Dame: un layout “Stop&Go” in cui frenate e accelerazioni particolarmente intense hanno messo a dura prova le vetture. Ovviamente, l’asfalto bagnato ha reso il livello di grip assai scarso e quindi il rischio di incidente era dietro l’angolo. Fondamentale per le squadre è stato il lavoro nella messa a punto delle monoposto in questa configurazione, dovendo leggere anche le variazioni in ...