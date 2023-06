Griglia di partenza F1 | GP Canada 2023 | pole di Max Verstappen sul bagnato | 10° Leclerc e 11° Sainz penalizzato

(Di domenica 18 giugno 2023) Abbiamo ladidel GP del, round del Mondialedi F1. Sulla pista di Montreal, il time-attack è andato a definire lo schieramento della gara di domani e il time-attack è stato ricco di emozioni, tenuto conto delle condizioni meteorologiche. La pioggia l’ha fatta da padrona e per i piloti non è stato affatto semplice trovare il massimo della prestazione. Un tracciato non semplice quello sull’Isola di Notre Dame: un layout “Stop&Go” in cui frenate e accelerazioni particolarmente intense hanno messo a dura prova le vetture. Ovviamente, l’asfaltoha reso il livello di grip assai scarso e quindi il rischio di incidente era dietro l’angolo. Fondamentale per le squadre è stato il lavoro nella messa a punto delle monoposto in questa configurazione, dovendo leggere anche ...

Qualifiche scivolose di pioggia e pazze, a Montreal.scombussolata, tranne che per il poleman : Max Verstappen . È la 25ª in carriera per l'... Ottimaper il gp che potrebbe portarlo al ...I risultati delle qualifiche e ladidel Gran Premio del Canada , ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 . LADIDEL GP DEL CANADA 2023 (* in aggiornamento) OTTAVA FILA 16. Yuki Tsunoda (...... rieccoci collegati per il commento delle qualifiche del Gran Premio del Canada! A partire dalle 22:00 inizieremo la diretta delle tre sessioni di qualifiche che stabiliranno ladi...

MotoGP, la griglia di partenza del GP Germania (Sachsenring) Sky Sport

Non l'ha passata liscia Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari, investigato per impeding nei confronti di Gasly in Q1 è stato penalizzato, e nella gara di domenica dovrà scontare tre posizioni nella gr ...L e qualifiche del GP del Canada si sono rivelate pazze e inaspettate, come il resto del weekend. Non sono mancate le bandiere rosse, le esclusioni a sorpresa e i successi molto meritati ma altrettant ...