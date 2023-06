Griezmann | «Ho sofferto per non essere stato scelto come capitano della Francia»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 giugno 2023) L’attaccanteNazionale francese Antoineha parlato ai microfonitrasmissione francese Téléfoot di aver avuto difficoltà ad accettare la scelta di Deschamps sulla fascia da; a succedere al portiere Hugo Lloris è, infatti, Kylian Mbappé, mentrenominato vice-. «Èun momento difficile… Ho 32 anni, anche se sono ancora in una buona forma fisica, sono quasi alla finecarriera. Per un paio di giorni sonomale, ma poi appena scendo in campo sono felice, questo è ciò che conta di più per me. Ora nelle gerarchie sono dietro a Kylian, che è il nostro, e non cambierei nulla». Dopo averne ...