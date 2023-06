Grease | l' affondo prima della replica di stasera | Film iconico | ma ha lo stesso grandissimo difetto di Pretty Woman

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 18 giugno 2023)è undavvero eccezionale, eppure qualcuno,dilo condanna aspramente: ecco cosa non piacepellicola Uno dei generi cinematografici più sottovalutati in assoluto è indubbiamente il musical. Nonostante rappresenti una commistione di canto, danza e recitazione, infatti, non a tutti piace il fatto che all'apice del sentimento i personaggi inizino a cantare i loro sentimenti. È questo che succede anche in, forse il musical per eccellenzasua generazione. Ildel 1978 diretto da Randal Kleiser è uno di quelli che è impossibile non aver visto nella vita. Per rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo solo che i protagonisti sono Danny Zuko e Sandy, ma non mancano ...