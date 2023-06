“Grease” | dopo 45 anni la scena segreta mai vista e la triste fine di Sandy

(Di domenica 18 giugno 2023) Per quanto sembri incredibile, considerando come sia uscito al cinema nel lontano 1978, c’è ancora qualcosa che non sappiamo su. Il grande classico con John Travolta e la compianta Olivia Newton John, rispettivamente nei pdi Danny e, nasconde unache nessuno ha mai visto.: laeliminata Ladinon riguarda i due protagonisti. In questo caso l’attenzione va riposta su Rizzo e Kenickie. Lei è da sempre una delle preferite del pubblico, dato il suo carattere forte e la sua anima provocatrice rispetto alle norme della società del tempo. Desiderosa di far ingelosire John Travolta, la giovane decide di iniziare a frequentare proprio Kenickie, nonostante non ...

Il triste finale di: teoria. È decisamente strano parlarne ora che Olivia Newton John è morta, ma da tempo circola una teoria, amata e odiata dai fan, che vorrebbe la sua Sandy in realtà ......una ragazza senza peli sulla lingua e dal forte carattere che ha rischiato di rimanere incinta... Le canzoni diChi non ha cantato almeno una volta You're The Only One That I Want Per chi ...... la storica intervista con Theodore White, giornalista e premio Pulitzer, avvenuta pocola ... Jackie: Il trailer italiano del film - HD- Brillantina (Commedia, Musicale, Sentimentale) in ...

Grease, 5 curiosità del cult in tv dopo la morte di Olivia Newton-John Ciak Magazine

I programmi di Sandy però cambiano all’improvviso: dopo che la sua famiglia ha deciso di rimanere negli Stati Uniti, si iscrive inconsapevolmente alla stessa scuola di Danny, dove conosce e fa ...Una scena tagliata rende impossibile da comprendere una parte di “Grease”: ecco qual è e il finale segreto di Sandy ...