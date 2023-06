Grease Brillantina | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 18 giugno 2023)): trama, cast e streaming delStasera, domenica 18 giugno 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda),del 1978 diretto da Randal Kleiser. Ilè tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Stati Uniti, 1958. Durante l’estate Danny Zucco, il leader dei Thunderbirds (detti T-Birds), una banda di studenti della Rydell High School, incontra Sandy Olsson, una giovane e ingenua ragazza australiana di origine scandinava. I due s’innamorano ma Sandy al finire delle vacanze estive dovrà tornare in Australia, quindi la coppia deve dirsi addio, giurandosi amore eterno. I programmi di Sandy però cambiano all’improvviso: dopo che la sua famiglia ha ...

Jackie: Il trailer italiano del film - HD(Commedia, Musicale, Sentimentale) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Randal Kleiser, con Olivia Newton John, John Travolta,...... scoprite se conoscete queste curiosità sul vostro film preferito: il titolo, letteralmente, significa '' , un must per i capelli nei mitici anni '50 anche se i protagonisti di...Stasera in TV: i film da non perdere di domenica 18 giugno 2023. La teoria del tutto,o Mission: Impossible III Ecco i migliori film in programma ...

Grease da 45 anni è un manifesto della nostalgia WIRED Italia

Stati Uniti, 1958. Durante l’estate Danny Zucco, il leader dei Thunderbirds (detti T-Birds), una banda di studenti della Rydell High School, incontra Sandy Olsson, una giovane e ingenua ragazza ...Stasera su Canale 5 va in onda Grease Brillantina film con John Travolta e Olivia Newton-John morta l’8 agosto 2022 all’età di 73 anni. Un omaggio doveroso per un’attrice straordinaria che ha fatto la ...