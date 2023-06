“Gravi condizioni” Il capo degli 007 ucraini è in di vita | missile russo contro l' ufficio

... il che solleva la preoccupazione dirischi per la salute respiratoria ", ha detto Islam. Il ... sferiche, tetraedriche e cilindriche, e dimensioni, 1,6, 2,56 e 5,56 micron, e indi ...Le suesono. Sul luogo dello spaventoso incidente l'intervento della Polstrada, dei vigili del fuoco e del Suem. I pompieri hanno concluso il lavoro di messa in sicurezza poco prima ...... nella Savoia francese , fra militanti no - Tav e forze dell'ordine, è di una cinquantina di feriti fra i manifestanti, di cui sei ricoverati in ospedale, due dei quali in. Il ...

76enne muore in incidente stradale in Lombardia, 90enne in gravi condizioni IL GIORNO

L’Ucraina viene scossa dalla possibile perdita di una delle figure simbolo della guerra contro la Russia. Il capo della direzione principale ...Un terribile incidente si è verificato in provincia di Vicenza. Due uomini sono stati sbalzati fuori dall'auto, uno è morto.