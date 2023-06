Grande Fratello | Orietta Berti potrebbe non essere riconfermata come opinionista | ecco chi potrebbe prendere il suo posto

Leggi su isaechia

(Di domenica 18 giugno 2023) Sebbene la settima edizione delVia terminata poco più di due mesi fa, si stanno già scaldando i motori per quella che sarà l’edizione numero otto, al via, salvo modifiche dell’ultima ora, intorno la seconda metà di settembre. Quella che vedremo sarà un ritorno alle origini.già annunciato nelle scorse settimane, accanto a qualche vip “altisonante” Alfonso Signorini affiancherà persone comuni. I casting on the road alla ricerca dei “nip” sono già iniziati diversi giorni fa. Dopo un’edizione che ha generato diverse polemiche dentro e fuori gli studi Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi che alla fine ha voluto dare un taglio netto al lato brutto del trash che maiquest’anno ha dilagato, c’è tanta curiosità intorno alle persone chero varcare la porta ...