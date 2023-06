Gp Germania | Acosta vince in Moto2 | secondo Arbolino

(Di domenica 18 giugno 2023) Lo spagnolo Pedro(Kalex), ha vinto il Gran premio diclasse. L'italiano Tony, leader del Mondiale con 139 punti, ha chiuso alposto, facendosi avvicinare in ...

Lo spagnolo Pedro(Kalex), ha vinto il Gran premio diclasse Moto2. L'italiano Tony Arbolino, leader del Mondiale con 139 punti, ha chiuso al secondo posto, facendosi avvicinare in classifica dall'...Continua la serie di circuiti favorevoli a Pedro. Il giovane talento del Motomondiale ha vinto il Gran Premio direstituendo a Tony Arbolino il sorpasso ricevuto al via e andandosene nei primi giri verso un successo netto. L'...I risultati e l' ordine di arrivo del GP di2023 , settima gara dell'anno del mondiale di Moto2 . Sul circuito del Sachsenring, il ... Mai in discussione la vittoria di Pedro, che ...

Moto2 Germania: Acosta trionfa in solitaria, Arbolino sul podio e leader mondiale - Sportmediaset Sport Mediaset

Terzo posto per il britannico Dixon SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) - Pedro Acosta (Kalex), con il tempo di 35'15'315 ha vinto il GP di ...Lo spagnolo domina al Sachsenring e si aggiudica il suo secondo successo consecutivo dopo il Mugello. Sul podio Arbolino e Dixon.