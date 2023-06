Gp di Germania | Martin trionfa su Bagnaia | l’iridato arriva secondo

(Di domenica 18 giugno 2023) Jorgeconcede il bis e dopo la sprint del sabato vince anche il Gp di. Sul circuito del Sachsenring lo spagnolo della Ducati Pramac ha la meglio dopo un duello ruota a ruota su Francesco ‘Pecco’, pilota ufficiale Ducati e leader iridato. A completare il podio nel MotoGp2023 il compagno di squadra di, il francese Johann Zarco. In una gara dominata dalle moto della scuderia di Borgo Panigale che per la prima volta nella storia piazza 5 suoi piloti nelle prime 5 posizioni in quarta e quinta posizione chiudono i due portacolori del team Mooney VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini. Sesto posto per l’australiano della Ktm Jack Miller. Nella classifica del mondialeè al comando con 160 punti, 16 in più die 34 in più di ...

Possiamo essere soddisfatti di questo quarto posto, per la gara lunga cambieremo qualcosa anche perché Martin è stato solido e velocissimo oggi. Analizziamo i dati e lavoriamo per uno step in avanti ...LE PAGELLE DEL GP DI GERMANIA 2023 Jorge Martin 10: weekend perfetto. Dopo aver dominato la "sua" Sprint, in gara trova un Bagnaia al top ma riesce comunque ad imporsi in volata per 64 millesimi al te ...