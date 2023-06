GP Canada | qualifiche | pioggia di penalità | ecco come cambia la griglia di partenza

, pioggia di penalità: ecco la nuova griglia Verstappen promuove i cambi di assetto A caldo, Verstappen ha detto: " Venerdì non avevamo avuto una sessione fantastica. Abbiamo ...Pioggia di penalità dopo ledel GP del. Sarà una griglia di partenza molto diversa rispetto a quella stabilita dal cronometro, perché i commissari di gara hanno sanzionato Tsunoda, Stroll, Hulkenberg e Sainz . ...MONTREAL - Ledel Gran Premio deldi F1 sono state movimentate non solo per la pioggia, ma anche per le penalità inflitte a ben quattro piloti , andando a ridisegnare la griglia di partenza. Tra ...

Ferrari, Leclerc disastro in qualifica: da dove partirà nel GP del Canada Tuttosport

Formula 1 GP Canada Pirelli – La pioggia è stata la grande protagonista della giornata, sia nelle prove libere che nelle qualifiche. FP3 è stata disputata sotto la pioggia, con una maggiore intensità ...Oggi a Montreal non dovrebbe piovere e l’autunnale giornata di ieri ha reso ancora più incerto il GP del Canada su una pista per molti aspetti già anomala. Le non buone ...