GP Canada | F1 | Verstappen come Senna | vittoria Red Bull

(Di domenica 18 giugno 2023) Cala il sipario sul lungo weekend ospitato da Montreal, una delle città più famose del Nord America. Il complesso urbano è stato il teatro dell’ottavo appuntamento del Mondiale 2023 della categoria automobilistica più famosa e importante del mondo: il GPdi F1, dopo aver mandato in scena tutti gli eventi del venerdì e del sabato, si è concesso il lusso di mettere in vetrina l’avvenimento più calamitante di questa tre giorni: la gara. Chi ha vinto la contesa della foglia d’acero? Il vincitore dell’ottava tappa è ancora una volta Maxche raggiunge le quarantuno vittorie eguagliando le affermazione del grande Ayrton. Per la Redè il centesimo primo posto nel Circus della Formula 1. Una giornata che la scuderia del Toro ricorderà, certamente, con enorme soddisfazione sfogliando l’album dei ...

F1, l'ordine di arrivo del GP del Canada:

Max Verstappen (Red Bull)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Charles Leclerc (Ferrari)
Carlos Sainz (Ferrari)

Sempre e solo Max, da oggi come Ayrton Senna. L'olandese volante mette in cassaforte anche il GP del Canada, nono appuntamento della stagione 2023 del Mondiale di F1 e raggiunge a quota 41 vittorie in carriera eguagliando Ayrton Senna.

Max Verstappen quindi, è alla ricerca di obiettivi che gli permettando di tenere alta la concentrazione e il primo che si pone davanti a lui è quello del numero delle vittorie. Se conquisterà anche il ...Max Verstappen rispetta il pronostico della vigilia e vince in scioltezza il Gran Premio del Canada 2023, confermandosi il dominatore assoluto della stagione ed eguagliando soprattutto i 41 successi i ...