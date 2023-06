Gol e difese-horror | l' Italia vince la finalina con l' Olanda

(Di domenica 18 giugno 2023) L'chiude al terzo posto la Nations League battendo 3-2 nella '' di consolazione i padroni di casa dell'. Gli azzurri si portano sul 2-0 nel primo tempo grazie ai gol in avvio di Dimarco al 6' e Frattesi al 20', ma nella ripresa gli orange accorciano le distanze con Bergwijn al 23'. Chiesa, entrato nella ripresa, cala il tris al 28', ma la nazionale di Koeman non si arrende e torna sotto al 44' con l'inserimentonte di Wijnaldum. L'resiste nel finale e conquista la vittoria. "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo siamo un po' calati. Abbiamo fatto tutti uno sforzo enorme, i ragazzi sono veramente stanchi tutti. E' stata una buona prova, le indicazioni sono buone". Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport dopo ...

