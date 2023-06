Gli outfit per sentirsi un vero raggio di sole

Leggi su amica

(Di domenica 18 giugno 2023) Vitaminico ed energico, il giallo è un colore che dona felicità a chi lo indossa. Tendenza dell’estate 2023, ha stregato gli stilisti. Abbinare correttamente il giallo non è difficile: basta evitare troppi contrasti e se si vuole osare basta farlo con stile. Ecco i nostri suggerimenti. Giallo pastello per l’estate 2023 Max Mara SS2023 Un colore non colore. Il giallo pastello è leggero, delicato quasi impalpabile e dona a tutte le carnagioni perché può essere considerato una sorta di neutro. Spopola sulle passerelle: l’abbiamo visto da Miu Miu e Ferragamo in versione vedo-non-vedo e da Max Mara in un total look estivo ed elegante. Come abbinarlo? Con colori altrettanto tenui per non stonare o puntare su un total look come ci suggeriscono gli stilisti. Giallo limone per l’estate 2023 Prada SS2023 Altra sfumatura di grande tendenza è il giallo limone. In questo caso il colore della ...