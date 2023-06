Giustizia | Costa Az-Iv | ' Meloni irritata con Nordio? Occhio che ministro non si stufi'

(Di domenica 18 giugno 2023) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "I giornali descrivonoper le parole diverso l'Anm, anziché per gli attacchi dell'Anm contro un ddl, ed un, del suo Governo. Da giorni magistrati vari contestano il, nel silenzio di Palazzo Chigi.che sesi scoccia vi saluta". Lo scrive su Twitter Enrico, deputato di Azione-Italia Viva.

"Barbarie che ci200 milioni l'anno", Nordio tuona sulle intercettazioni Un altro passaggio ... dopo un proscioglimento, non fa altro che peggiorare la situazione dellaitaliana, che ......una barbarie che200 milioni di euro l'anno per raggiungere risultati minimi è sotto gli occhi di tutti", conclude Nordio. Alla norma risponde critica Area Dg (Area democratica per la)...Il giudizio è stato affidato alla Corte diEuropea a Lussemburgo e nel frattempo è stato sospeso. Il ricorso è stato presentato da cinque società, di queste, quattro di natura commerciale e ...

Giustizia: Costa (Az-Iv), 'Meloni irritata con Nordio Occhio che ... Il Dubbio

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “I giornali descrivono Meloni irritata per le parole di Nordio verso l’Anm, anziché per gli attacchi dell’Anm contro un ddl, ed un ministro, del suo Governo. Da giorni magi ...«È una riforma che merita apprezzamento, in qualche punto troppo timida». È questo il commento del giurista e costituzionalista Sabino Cassese sulla riforma della giustizia portata avanti dal ministro ...