Giuntoli pronto a rinunciare a 2 milioni pur di liberarsi del Napoli per la Juventus Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 giugno 2023) È la settimana decisiva per Cristianoalla, scrive ladello Sport. Il direttore sportivo deltenterà la sua ultima carta: incontrerà De Laurentiis per convincerlo a lasciarlo andare a Torino.metterà sul piatto circa 2tra bonus, arretrati e stipendi, nel tentativo di strappare un sì al presidente. Ladello Sport scrive: “il d.s azzurro spera di accordarsi con il presidente De Laurentiis per arrivare a un’uscita immediata e anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto. Dopo la «fase 1» (la comunicazione al presidente dei mesi scorsi di voler lasciare ildopo 8 anni) e la «fase 2» (quella dell’attesa), a inizio settimana scatterà la «fase 3»., che è ...