Giro Next Gen 2023 | arriva la fuga a Trieste | vince Foldager con Cretti secondo Trionfo per Staune-Mittet

(Di domenica 18 giugno 2023) Scandinavia in festa al termine delGen. L’ottava ed ultima tappa con arrivo avede esultare il danese Anders, mentre la classifica generale va al norvegese Johannes(Jumbo-Visma Development), vero dominatore di questa edizione. Quattro corridori in avanscoperta nella prima fase di gara: Anders(Biesse-Carrera), Manuel Oioli (Q36.5 Continental), Luca(Colpack Ballan) e Simone Griggion (Zalf Euromobil Fior). Il plotone ha lasciato oltre 4? ai fuggitivi che di comune accordo hanno proseguito con il loro tentativo. Non c’è stata una netta reazione da parte del gruppo e gli attaccanti sono andati a giocarsi il successo: sulla salita verso Proseccoe ...

TAVAGNACCO - Tappa di chiusura delGen 2023. Partenza da Tavagnacco (Cavalicco), città di Enzo Cainero, e prima parte lievemente ondulata lungo le morene udinesi. Si passa da Pagnacco, Buja, Tarcento per proseguire nella zona ...Un pensiero sulGen: "Qualche volta è giusto mollare il freno, perché non è facendo una volata per vincere o per arrivare quinti, sesti, settimi, che cambiano le cose. Pensare sempre a ...Jan Christen (Hagens Berman Axeon) ha vinto la settima e penultima tappa delGen, Possagno - Pian del Cansiglio, 176 km, con 3800 metri di ...

Giro Next Gen, squalificati 31 corridori: trainati da auto e moto sullo Stelvio Corriere della Sera

Scandinavia in festa al termine del Giro Next Gen 2023. L'ottava ed ultima tappa con arrivo a Trieste vede esultare il danese Anders Foldager, mentre la classifica generale va al norvegese Johannes St ...Presente il vicegovernatore della Regione con delega allo Sport Mario Anzil, che ha preso parte assieme all'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, all'avvio a Cavalicco, paese na ...