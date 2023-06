Giro di Svizzera femminile 2023 | Elisa Longo Borghini terza nella cronometro | tappa e maglia a Reusser

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Si chiude la secondadeldiindividuale di 25.7 km da San Gallo a Abtwil vince l’elvetica Marlen(Team SD Work) con un gran tempo di 36’42” e una media oraria di oltre 42 km/h. Oltre alla vittoria di, per laarriva anche lagialla di leader della classifica generale. Non è riuscita a difendere la sua leadership infatti l’ungherese Blanka Vas (Team SD Work), 51esima a 4’05”, sprofondataprova contro il tempo odierna che non proponeva vere e proprie difficoltà altimetriche e di conseguenza si sposava bene alle caratteristiche delle passiste pure. Non brillante neanche la prova di Arlenis Sierra ...