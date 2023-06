Giro di Slovenia 2023 | Filippo Zana vince la classifica generale! Nell’ultima tappa è 2° dietro Mohoric

(Di domenica 18 giugno 2023) Arriva la prima vittoria della Bahrain-Victorious dopo la tragica scomparsa di Gino Mader. A dedicare il successo all’elvetico ci pensa Matejche in casa, a Novo Mesto, riesce ad imporsideldi. Volata a due per decretare il vincitore di questa quinta e conclusiva frazione, decisivo è stato lo strappo di Trška Gora (un vero e proprio muro con pendenze in doppia cifra) che ha consentito l’attacco sul finale ae al campione italiano(Jayco AlUla). I due di comune accordo sono riusciti a prendere il largo rispetto al plotone (giunto a 16”): peril successo netto allo sprint, per il campione tricolore la soddisfazione di agguantare la vittoria in ...

Lo spaventoso incidente di Zana si è consumato durante il Giro di Slovenia, a circa 10 chilometri dal traguardo. Il corridore del team Jayco AlUla era in fuga da solo e nella discesa, dal Kolovrat, è uscito di strada volando in una scarpata. Il successo nella tappa regina del Giro di Slovenia è andato in fumo, ma quello è stato il meno. Il campione d'Italia ha rischiato moltissimo e invece, per miracolo, non si è fatto nulla.

