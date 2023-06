Giorgia Soleri | è stata lei a tradire Damiano? I rumors su una nuova relazione

(Di domenica 18 giugno 2023) Arrivano nuove indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata del nuovo rock all’italiana. Sembra infatti che il motivo per cuinon si sia mostrata poi così turbata dal tradimento dell’ormai ex fidanzatoDavid è perché lei stessa fosse già impegnata con qualcun altro. Ulteriori pettegolezzi che si aggiungono alle già numerose teorie secondo cui, quella tra l’influencer/poetessa e la rockstar non fosse che unadi facciata, di cui entrambi beneficiavano a livello di immagine, ma ormai da molti anni priva di veri sentimenti.aveva già un altro da mesi? La (ormai ex) coppia formata dall’influencere dal frontman dei MåneskinDavid continua a essere al centro del gossip. ...

Arrivano nuove indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata del nuovo rock all'italiana. Sembra infatti che il motivo per cuinon si sia mostrata poi così turbata dal tradimento dell'ormai ex fidanzato Damiano David è perché lei stessa fosse già impegnata con qualcun altro. Ulteriori pettegolezzi che si ...Spero che questa cosa non infici l'immagine die che possiate rispettare la delicatezza di ...ha appena lanciato una linea sua di cosmetici, Neonude, in collaborazione con il brand ...La rottura di una delle coppie più amate del web ha lasciato tutti senza parole: l'influencere Damiano si sono detti addio. Ad annunciarlo è stata una persona, rimasta anonima, che ha diffuso un video in cui lui baciava appassionatamente un'altra ragazza in discoteca. La ...

Giorgia Soleri «aveva un altro da tempo». Rumors su un imprenditore, con Damiano nessuna lite ilmessaggero.it

Nuove indiscrezioni affermano che Giorgia Soleri, più che a Damiano David, pensasse a un imprenditore con cui sta assieme da mesi ...ROMA - Continua a far discutere la fine della relazione tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin, 'ufficializzata' di recente dallo stesso cantante sui sui social dopo che era diventato virale un ...