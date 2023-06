Giorgia Meloni con Elon Musk | Riccardo Magi gli scrive | “Lei ti considera un criminale | lo sai?”

Leggi su biccy

(Di domenica 18 giugno 2023) Ha fatto molto discutere la foto chesi è scattata tutta sorridente abbracciata ain visita a Palazzo Chigi. Questo perché – proprio nei giorni in cui il suo partito ha proposto in Parlamento una legge che possa tramutare la gestazione per altri in reato universale – la loro leader si è fotografata con un uomo che ha avuto una figlia proprio tramite gestazioni per altri. La discussa GpA o come viene volgarmente chiamata dai bigotti, “utero in affitto”. Insomma, qualora questa legge dovesse essere approvata dalla maggioranza (e sappiamo che la maggioranza in Camera e Senatola ha) trasformerebbein un, anche se ha fatto la GpA negli Stati Uniti ...