"Giletti voleva mettere in scena l'inchiesta sulle stragi di mafia nel '93". Sulla chiusura di 'Non è l'arena' i pm sentiranno Urbano Cairo

(Di domenica 18 giugno 2023) Stava preparando una o più puntate dedicate ai troppi lati oscuri dietro ledidel 1993, Massimo, quando lo scorso aprile il suo programma Non èè stato chiuso d’imperio dall’editore de La7,. A confermarlo è il giornalista de Il Fatto Quotidiano Marco Lillo, che dalle colonne del quotidiano diretto da Marco Travaglio rivela questa mattina alcuni retrosin qui non conosciuti di ciò che aveva in mente il conduttore torinese prima che arrivasse lo stop dai vertici. «In quei giorni Massimostava preparando una o più puntate dedicate aldi Firenzeche vedeva allora indagato Silvio Berlusconi con il fido Marcello Dell’Utri e che, ...

Marco Lillo racconta che il 23 marzo era stato contattato da Giletti, che aveva letto gli articoli del Fatto dedicati all'indagine sulle stragi e su Berlusconi e Dell'Utri e voleva montare una o più puntate.

La Procura di Firenze ha convocato Urbano Cairo per rendere dichiarazioni come persona informata dei fatti. Lo scrive oggi il Fatto Quotidiano, che spiega come "i procuratori aggiunti Luca Turco e Luca Tescaroli vogliono capire se ci sia stato un condizionamento esterno alla decisione di Cairo di chiudere il programma di Giletti".