Giappone | ecco l’app capace di valutare il livello di dolore dei gatti

(Di domenica 18 giugno 2023) TOKYO – Buone notizie per i proprietari deiche vogliono garantire il benessere dei propri felini. Una società tecnologica con sede a Tokyo ha da poco lanciato un’app che utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare se un gatto mostra segni dia seguito di un infortunio o di una malattia, basandosi prevalentemente sulle espressioni facciali dell’animale. In collaborazione con la Nihon University, i ricercatori hanno infatti raccolto circa 6.000 foto diutilizzando un metodo sviluppato da un team di ricerca dell’Università di Montreal. Attraverso la valutazione di diversi elementi, dalla posizione delle orecchie, agli occhi e i baffi dell’animale, i risultati vengono inseriti in un calcolatore con il supporto dell’intelligenza artificiale per determinare se il felino avverte uno stato di. ...

Secondo i calcoli statistici dell'azienda il modello ha un tasso di precisione superiore al 90%.

TOKYO - Buone notizie per i proprietari dei gatti che vogliono garantire il benessere dei propri felini. Una società tecnologica con sede a Tokyo ha da poco la ...