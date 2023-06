Gianni Sperti festeggia i suoi 50 anni | ecco tutti i protagonisti di Uomini e Donne presenti al party Video

Leggi su isaechia

(Di domenica 18 giugno 2023) Dopo le fatiche dell’ultima stagione televisiva,, in attesa di tornare negli studi dinel suo consueto ruolo di opinionista, è riuscito a finalmente are iprimi 50compiuti lo scorso 12 aprile. In un’incantevole location nella città di Napoli, l’ex ballerino ha tenuto un grandealla presenza di tanti volti noti al pubblico del dating show di Maria De Filippi. In elegante completo nero,ha voluto accanto a sé ovviamente la sua compagna di avventure, ovvero Tina Cipollari, in un bel vestito verde acqua. I due hanno ballato insieme quasi tutta la sera. Ospiti Lavinia Mauro e Alessio Corvino, la coppia che si è conosciuta nel corso della ...