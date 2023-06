Gianni Sperti | alla festa di compleanno per i 50 anni due tronisti arrivano mano nella mano | ' Siamo noi la coppia migliore'

(Di domenica 18 giugno 2023)ha compiuto 50lo scorso 12 aprile, ma lalocation di lusso di Pozzuoli si è svolta solo ieri sera. Tantissimi i vip accorsi per festeggiare l' opinionista di Uomini e ...

ha compiuto 50 anni lo scorso 12 aprile, ma la festa nella location di lusso di Pozzuoli si è svolta solo ieri sera. Tantissimi i vip accorsi per festeggiare l' opinionista di Uomini e ...... accanto all'amico e collega. Ruolo che la Vamp ricopre ormai da tempo, più precisamente dal 2008, dopo aver conquistato la padrona di casa Maria De Filippi prima come corteggiatrice e ...Il noto opinionista di Uomini e Donne ,si è lasciato andare a uno sfogo sui social: il collaboratore di Maria De Filippi ha espresso la sua amarezza nel vedere in giro tanto odio e cattiveria, soprattutto, sui social. Uomini ...

Gianni Sperti, alla festa di compleanno per i 50 anni due tronisti arrivano mano nella mano: «Siamo noi la cop leggo.it

Gianni Sperti ha compiuto 50 anni lo scorso 12 aprile, ma la festa nella location di lusso di Pozzuoli si è svolta solo ieri sera. Tantissimi i vip accorsi per ...Nelle ultime ore l'opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti si è lasciato andare ad una rivelazione sui social.