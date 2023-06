Gender Reveal per Irene Capuano e Christian Galletta | ecco il sesso del loro bebè

dai toni dell'azzutto per l'ex corteggiatrice che si appresta a diventare mamma del suo primo ...... ma intanto si godono qualche giorno "pre - luna di miele" a Bellaria festeggiando i 28 anni del calciatore insieme al loro piccolo Thiago, nato lo scorso novembre dopo ilallo stadio ...Come la stessa Blasi ha rivelato su Instagram, sta già pensando alper svelare il sesso del nascituro in una festa tra gli amici e i parenti più cari. . Ilary e Melory Blasi, splendido ...

Irene Capuano gender reveal, svelato il sesso del bebè Tag24

SCHOOLS will be banned from letting kids change their gender if their parents say no, The Sun can reveal. And children who want to be called by another pronoun — he, she, they — will not be able ...Irene Capuano e Christian Galletta hanno organizzato una festa di gender reveal per svelare il sesso del loro bebè.