Gazzetta – Dumfries | “Amo l’Inter e sto bene a Milano | ma non si sa mai…”

(Di domenica 18 giugno 2023) 2023-06-17 22:01:05 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: L’olandese ha parlato a Sky: “Gli ultimi due anni sono stati fantastici e non ho motivi per andarmene, ma il calcio oggi è molto dinamico…” Una dichiarazione d’amore per, ma anche un’apertura a un futuro lontano da. Denzel, che domani alle 15 affronterà l’Italia nella finale per il terzo posto della Nations League, ha parlato insieme al c.t. Ronald Koeman a margine della conferenza stampa di presentazione della sfida agli azzurri. Riguardo al, l’esterno destro olandese è stato chiaro: “Sono molto orgoglioso di giocare per questa squadra – ha detto a Sky – e gli ultimi due anni sono stati fantastici. Il calcio però oggi è molto dinamico: io non ho motivi per andarmene, ma i ...

Una dichiarazione d'amore per l'Inter, ma anche un'apertura a un futuro lontano da Milano. Denzel, che domani alle 15 affronterà l'Italia nella finale per il terzo posto della Nations League, ha parlato insieme al c.t. Ronald Koeman a margine della conferenza stampa di presentazione della ...Servirebbe qualcosa in più invece per far partire, ma anche in questo caso l'Inter è disposta ad ascoltare chiunque si dimostri interessato. L'olandese si è rivelato un acquisto azzeccato, ...Sule pretendenti dello scorso inverno sono evaporate, lo stesso Chelsea non ha più dato seguito all'interesse. Su Correa il (primo) giro d'orizzonte avuto da Ausilio non ha avuto buon esito:...

Dumfries e il futuro: "Amo l'Inter e sto bene a Milano, ma non si sa mai..." La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.