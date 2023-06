Galliani pronto a tornare in parlamento al posto di Silvio Berlusconi | la richiesta della famiglia per il seggio di Monza e per vendere la squadra

(Di domenica 18 giugno 2023) Potrebbe essere Adriano, amministratore delegato del, a prendere ildialle elezioni suppletive in programma per i primi di ottobre. Tra i primi a lanciare l’indiscrezione c’è Il Messaggero, secondo cui ladel fondatore di Forza Italia avrebbe chiesto al braccio destro “sportivo” didi prendere il suoin Senato. La scelta di, storico socio d’affari dell’ex premier fin dagli anni Settanta, viene considerata in piena continuità rispetto alla storia dell’imprenditore di Arcore. Anzi, secondo alcuni sarebbe stato lo stessoa esprimere il desiderio di essere sostituito dainpoco prima ...

1 Adrianosi mette a disposizione per un futuro lontano dal Monza e dal calcio: èper tornare ad occuparsi unicamente di politica . Nella settimana più dolorosa per la scomparsa di Silvio ...L'eventuale candidatura dialle suppletive di ottobre avrebbe ricevuto il via libera anche di Marta Fascina e permetterebbe alla famiglia Berlusconi di mettere in vendita il Monza. Un'...'Se Vivendi facesse un'azione ostile verso Mediaset Il governo sarebbead usare la golden ... Arrivano Marcello Dell'Utri, Adriano, Gianni Letta e Fedele Confalonieri, il medico Alberto ...

Galliani pronto a tornare in parlamento al posto di Silvio Berlusconi ... Open

Galliani si è reso disponibile a qualsiasi richiesta della famiglia Berlusconi: non più Monza, ma un futuro in Senato per lui ...Adriano Galliani si mette a disposizione per un futuro lontano dal Monza e dal calcio: è pronto per tornare ad occuparsi unicamente di politica. Nella settimana più dolorosa per la scomparsa di Silvio ...