(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: 5 minuti Sono le 19.42 del 17 giugno 2023, una data che entra nella storia delitaliano perchè ladiventa campione d’Italia, la prima squadra del sud Italia a riuscire in quest’impresa dopo un lungo e sofferto cammino durato quasi un anno. La gioia arriva in quel di Cisterna di Latina dove il generale Venancio e il legionario Guilhermao mettono a ferro e fuoco l’entroterra romano, guidati dal comandante Salvo Samperi e regalano il primodella storia alla. Davanti a oltre 200 tifosi arrivati da, il presidente Gaetano Di Domenico può finalmente aprire i cassetti dei sogni che teneva chiusi da tempo e nell’anno del ‘Ventennale’ conquista il trofeo più importante, con le volpi che si laureano ...

Futsal, un altro scudetto in Campania: la Feldi Eboli vince il tricolore anteprima24.it

Le volpi sono la prima squadra del Meridione a vincere il trofeo. Per loro anche la qualificazione in UEFA Futsal Champions League.Le Volpi salernitane battono in due gare l’Olimpus Roma nelle Finals. Samperi: “La gioia più grande”. Dalcin: “La vittoria di tutti noi” ...