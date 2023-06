Futsal | la Feldi Eboli è campione d’Italia

(Di domenica 18 giugno 2023) Anche lo scudetto delfinisce al Sud, in Campania: lavince la finale contro l’Olimpus Roma ed èLo Scudetto è tornato a Sud dopo 33 anni in Serie A e anche ilnon è da meno: per la prima volta nella storia del Calcio a 5 italiano, una squadra campana vince lo scudetto. Nella finale di campionato disputatasi ieri sera laha battuto l’Olimpus Roma per 2-1, laureandosiper la prima volta nella sua storia.

... gara - 2 5 - 3) 2)EBOLI - SANDRO ABATE (5 - 4, 2 - 1) 3)PESCARA - CAME DOSSON 7 - 2 (5 - 6, 4 - 2) 4) OLIMPUS ROMA - L84 (4 - 2, 4 - 1) SEMIFINALI X) NAPOLIEBOLI 3 - 6 ...LaEboli conquista il trentanovesimo scudetto delitaliano maschile (il primo per una squadra campana) e iscrive il proprio nome nell'Albo d'Oro della Serie A New Energy di Calcio a 5. Al ...LaEboli porta per la prima volta lo scudetto dela sud del Garigliano . Un'impresa straordinaria quella delle volpi di patron Di Domenico , che dopo aver vinto con pieno merito gara 1 al ...

Le volpi sono la prima squadra del Meridione a vincere il trofeo. Per loro anche la qualificazione in UEFA Futsal Champions League.Le Volpi salernitane battono in due gare l’Olimpus Roma nelle Finals. Samperi: “La gioia più grande”. Dalcin: “La vittoria di tutti noi” ...