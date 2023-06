Furti di biciclette al Giro di Slovenia e al Giro del Belgio 2023 | Euskaltel Euskadi e Baloise Trek Lions costrette al ritiro

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Episodio incredibile (e increscioso) accaduto nel corso della notte aldi. L’auto trasportante le bici dell’, infatti, è stata rubata. In altri termini: tutti i mezzi dei ciclisti sono stati portati via, rendendoli impossibilitati a prendere il via nella tappa odierna. Così il team attraverso Twitter: “L’ha subito un furto di veicolo con tutte le propriealdi. Pertanto non potrà prendere il via alla quinta e ultima tappa“. Questa va da Vrhnika a Novo Mesto, per una lunghezza di 142.6 km. Mauro Vegni: “Circuiti? Non è ciclismo. Questo purtroppo è un mestiere pericoloso....