Fuori strada con l’auto sulla Francesca | muore pensionato

(Di domenica 18 giugno 2023) Mornico al Serio. Un 76enne brianzolo è morto sabato pomeriggio (17 giugno) lungo la Provinciale 122, meglio nota come, dopo avere perso il controllo delfinita nei campi che costeggiano la. L’incidente si è verificato intorno alle 17 all’altezza della rotonda di Calcinate, già territorio di Mornico al Serio. La vittima si chiama Guido Sala, di Agrate: era alla guida di una “Skoda Yeti” di colore grigio e stava percorrendo laprovinciale da Mornico in direzione Ghisalba quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo deled è finito in un canale di scolo dei campi. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, allertati da alcuni automobilisti di passaggio. Insieme ai sanitari del 118 hanno tentato di ...