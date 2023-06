Frosinone | Di Francesco in pole per la panchina

Leggi su 11contro11

(Di domenica 18 giugno 2023) Il, dopo aver ottenuto con merito la promozione in Serie A, ha iniziato a programmare la prossima stagione. Innanzitutto, la società gialloblù, dopo l’inaspettato addio di Fabio Grosso, annunciato in conferenza stampa dal presidente Stirpe, è alla ricerca del sostituto ideale che possa centrare l’obiettivo salvezza. Al momento, il primo nome per ladelè quello di Eusebio Di. Infatti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il direttore dell’area tecnico-operativa Guido Angelozzi lunedì o martedì incontrerà l’ex Roma. I due si conoscono bene per aver lavorato insieme per diversi anni al Sassuolo. Non è da escludere che, sulla scia dei primi contatti positivi avuti nei giorni scorsi, si possa arrivare alla fumata bianca.-Di ...