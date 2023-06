Frecce tricolori oggi 18 giugno 2023 a Pratica di Mare | ecco a che ora e dove vederle in tv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 giugno 2023) È una vera e propria festa quella che è stata organizzata in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare. E dopo una giornata densa di attività, la ricorrenza continua a riservare sorprese non solo a quanti hanno deciso di accorrere personalmente per prendere parte direttamente, ma anche a quanti vivono nei pressi didi. Anche, domenica 18, infatti, è previsto un altro spettacolo dellenei cieli didi. A che ora è previsto lo show dellesi può vedere Lo show aereo prenderà il via a partire dalle 18. Ai più fortunati saranno visibili i volteggi, per i più informati, si tratterà: dello Schenider, virata eseguita ...