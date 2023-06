Frattesi non si sbilancia | «Mercato? Bisogna chiedere al direttore!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 18 giugno 2023)non sisul suo futuro. Il centrocampista della Nazionale e del Sassuolo è corteggiato dall’Inter. Ma davanti le telecamere chiama in causa Carnevali NON SI? Davidenon vuolersi sul. Il giocatore è in orbita Inter. Le sue parole a Sky Sport: «lavorare, non è il talento la cosa migliore che ho ma lavoro sempre tantissimo. In estate?al direttore perché poi mi dice messaggi e non va bene». Inter-News - Ultime notizie e calcioInter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...