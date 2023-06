Frattesi | Inter vicina ma attende cessioni E lui fa gol con l’Italia

(Di domenica 18 giugno 2023)è andato in gol in Olanda-Italia, partita che ha appena visto chiudersi il primo tempo sullo 0-2. Da Sky Sport, Cilli fa il punto su come l’voglia completare la trattativa col Sassuolo. IL GOL NON SPOSTA – L’è avanti sul fronte Davide: «L’accordo con il Sassuolo l’ha trovato. È pronta a pagare la cifra richiesta e a inserire nell’operazione Samuele Mulattieri, che è un giovane di proprietà dell’che piace eessa al Sassuolo. Però, prima di chiudere il tutto e sfruttare questo vantaggio, deve crede: ecco perché lesono importanti. Suè in pole, ci sono però anche Juventus e Roma».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Roberto Mancini © LaPresse - Calciomercato.it Le reti di Dimarco esimboleggiano il nuovo ... Mai come ora per difesa a 3 metti il blocco, difesa a 4 metti Romagnoli Casale, nemmeno ...L'esterno dell'riceve palla al limite dell'area e lascia partire il sinistro, che sfiora la traversa e si spegne alto 2023 - 06 - 18 15:21:56 20' raddoppio dell'Italia: a segnoBel ...IN VANTAGGIO - Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto dell'interesse concreto dell', che ...per questo Ausilio sta parallelamente portando avanti i discorsi con il Sassuolo per, ...

E’ finalmente arrivato il primo gol in Nazionale Maggiore per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Alla sesta apparizione con la maglia Azzurra, la mezzala di Fidene ha confermato quanto di b ...Discorso che vale anche per Frattesi, con la Juventus interessata. "Ma la trattativa per il centrocampista del Sassuolo è di quelle che richiedono tempo, pazienza, muscoli e competenza. Non solo per ...