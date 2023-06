Frattesi Inter | il centrocampista sembra in arrivo

(Di domenica 18 giugno 2023) All’la stagione calcistica non è ancora finita. Marotta e Ausilio infatti non hanno mai smesso di cercare nuovi calciatori per il prossimo anno. Tra chi resta e chi potrebbe arrivare, i nerazzurrisi stiano muovendo per quasi tutti i reparti. Anche in mezzo al campo i dirigenti lavorano su due grossi nomi. I due obiettivi dell’sono Milinkovic-Savic e. Proprio ildel Sassuoloessere quello più vicino. I rumors ci raccontano di una trattativa in fase d’: prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 30/35 milioni. Ainvece un quinquennale da 2,5 milioni, compresi di eventuali bonus. L’affare però non è ancora concluso, attenzione quindi alla Roma, che segue...

... dove viene allenato da Cesar (ex esterno sinistro di Lazio e). In biancoceleste ci resta tre ... Kluivert e Viña al Bornemouth, sperando in un'accelerazione di qualche club per. L'...Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it davide3 Tutti pazzi per Davide, centrocampista del Sassuolo nato il 22 settembre 1999. L'lo insegue da tempo, mentre Juventus, Lazio, Milan e Roma monitorano ...Il primo nome per sostituirlo è quello dima anche per il gioiello del Sassuolo la strada è in salita: alla concorrenza die Roma si è aggiunta anche quella di club stranieri e ...

Fernando Llorente, ex Juve e Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Juventus e del possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Ma non solo... Llorente, come ha visto ...Romelu Lukaku vuole solo l'Inter. L'attaccante belga nei prossimi giorni avrà un incontro con il Chelsea in cui comunicherà la sua volontà di non accettare nessuna offerta che non sia quella dei neraz ...