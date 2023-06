(Di domenica 18 giugno 2023)è unavoci più influenti di una pagina diche non dovremmo mai: nata a Milano nel 1930, da una famiglia di ascendenza ebraica, ha vissuto sulla sua pelle l’orroreShoah. Era solamente una ragazzina quando è stata deportata ad Auschwitz assieme al papà, e solo lei è riuscita a fare ritorno a casa. Vittimaleggi razziali, come milioni di altre persone ebree (e non solo) dell’epoca, oggi continua a diffondere la sua testimonianza per far sì che nessuno possa mai cancellare dalla memoria quello che è accaduto. Su DiLei abbiamo raccolto alcunesue citazioni più belle e toccanti,che arrivano dritte al cuore e fanno male, ma che ci aiutano anche a riflettere sull’importanza di ...

Proprio per questo vi sono moltesulle farfalle e la libertà , intesa nll'ampio spretto di ... (Segre). La farfalla è un fiore di volo, Il fiore una farfalla ancorata a terra. (Ponce Denis ...A prescindere dai rapporti, lesull'indifferenza lasciano emergere la meschinità dell'essere ... Quella indifferenza è la mia nemica personale (Segre). Niente può contribuire di più alla ...Segre. La nostra voce, e quella dei nostri figli, devono servire a non dimenticare e a non ...sulla Giornata della Memoria di Anna Frank. Il Diario di Anna Frank è quanto di più difficile ...

Frasi di Liliana Segre, per non dimenticare una delle pagine più buie della storia DiLei

Il marito di Liliana Resinovich rivela ad Ore 14 come ha preso la notizia della decisione del Gip sulla riapertura delle indagini ...Siamo così, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche...cantava Fiorella Mannoia. Parole che sanno condensare l’universo femminile. Una sfida che raccoglie, in fondo, proprio ...