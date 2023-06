Frana un terrapieno sulla cantina di un ristorante | morto il titolare del locale | un ferito estratto dalle macerie

Unain mattinata ha investito la cantina di un ristorante a Montefiascone , in provincia di Viterbo . Il bilancio è di un morto , il proprietario del ristorante, Paolo Morincasa di 72 anni, e di un ...È di un morto e un ferito il bilancio del crollo di unavvenuto a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Una parte rocciosa ha travolto il ristorante - pizzeria "Da Paolo al Miralago" di via Bandita. A perdere la vita proprio il titolare del ...AGI - Il titolare del ristorante 'Miralago', di Montefiascone in provincia di Viterbo, è rimasto ucciso nel crollo di un. Laha sepolto il retrocucina del locale in cui Paolo Morincasa si trovava con un'altra persona, rimasta ferita in modo grave. Quando vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati, ...

Viterbo, frana un terrapieno dietro al ristorante: morto tra le macerie il titolare, ferito il cuoco Open

Sulla parete sovrastante l'esercizio erano in corso alcuni lavori. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la frana abbia avuto origine da lì. Le persone del posto si sono accorte della ...Cronaca - Quando vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati, hanno trovato la persona ferita sepolta per metà sotto le macerie e hanno iniziato a scavare a mani ...