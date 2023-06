Frana un terrapieno sul ristorante | muore il titolare

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 18 giugno 2023) Montefiascone – Una tragedia si è abbattuta su Montefiascone, in provincia di Viterbo. Intorno alle 11:30, infatti, il personale del Comando di Viterbo è intervenuto in seguito allo smottamento, che ha interessato il noto“Da Paolo al Miralago” in via Bandita, a ridosso del centro storico di Montefiascone. A causa del cedimento di una parte del terreno che sovrasta il locale, dove erano in corso alcuni lavori di scavo, ha ceduto il solaio di uno degli ambienti, dove in quel momento si trovavano il gestore dele il cuoco, entrambi rimasti travolti da terra e detriti. Appena giunti sul posto gli operatori VF, coadiuvati dai carabinieri della locale stazione e da alcuni volontari e guidati dalle grida di aiuto che provenivano dalla struttura, hanno avviato una complessa operazione di soccorso sia all’interno che all’esterno del ...