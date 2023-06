Frana un terrapieno su un ristorante di Montefiascone Morto il titolare | un ferito grave foto

(Di domenica 18 giugno 2023) AGI - Ildel'Miralago', diin provincia di Viterbo, è rimasto ucciso nel crollo di un. Laha sepolto il retrocucina del locale in cui Paolo Morincasa si trovava con un'altra persona, rimasta ferita in modo. Quando vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati, hanno trovato la persona ferita sepolta per metà sotto le macerie e hanno iniziato a scavare a mani nude. A quanto apprende l'AGI, sul posto sono giunti anche uomini dell'ispettorato del lavoro. Nella zona interessata dal crollo c'erano lavori di ampliamento del. In attività da 40 anni Morincasa, 72 anni, viene descritto all'AGI come un gran lavoratore "sposato, con due figli, un uomo e una donna. Quest'ultima gestisce un'altra attività, di ...

