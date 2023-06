Frana un terrapieno su un ristorante di Montefiascone Morto il titolare | ferito il cuoco foto

(Di domenica 18 giugno 2023) AGI - È stato il cedimento di un solaio, investito da una, a causare la morte di Paolo Morincasa,del'Miralago' diin provincia di Viterbo. Nel vcrollo è rimasto gravementeildel, che si triovava con la vittima. Quando vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati, hanno trovato la persona ferita sepolta per metà sotto le macerie e hanno iniziato a scavare a mani nude. E sono stati gli stessi vigili del fuoco a stabilire le cause dell'incidente. "A causa del cedimento di una parte del terreno che sovrasta il locale, dove erano in corso alcuni lavori di scavo, ha ceduto il solaio di uno degli ambienti, dove in quel momento si trovavano il gestore dele il ...

...della Repubblica di Viterbo ha deciso di aprire un' inchiesta per omicidio colposo in relazione al crollo del. Gli inquirenti intendono comprendere che cosa possa aver determinato la...AGI - Il titolare del ristorante 'Miralago', di Montefiascone in provincia di Viterbo, è rimasto ucciso nel crollo di un. Laha sepolto il retrocucina del locale in cui Paolo Morincasa si trovava con un'altra persona, rimasta ferita in modo grave. Quando vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati, ...La dinamica Dopo il crollo, i vigili del fuoco e i soccorsi hanno lavorato alacremente per rimuovere i detriti e cercare alcune persone rimaste bloccate dalla. Adesso sono in corso le ...

Viterbo, frana un terrapieno dietro al ristorante: morto tra le macerie il titolare, ferito il cuoco Open

Nella zona di Montefiascone, nel viterbese, si è verificato il crollo di un terrapieno alle spalle di un ristorante. Nel crollo, un uomo è deceduto mentre un altro è stato trasferito in codice rosso a ...CRONACA, I Carabinieri hanno messo i sigilli all'area in cui un terrapieno è franato su un ristorante di Montefiascone (Viterbo), causando la morte di un uomo. Per tutti i dettagli vai alla sezione Me ...